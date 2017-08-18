حبس 3 متهمين بحوزتهم أسلحة آلية وخرطوش في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

قررت النيابة العامة بمركز المنيا، اليوم الجمعة، حبس 3 مسلحين، بحوزتهم أسلحة آلية وخرطوش غير مرخصة بالمنيا.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من رئيس المباحث الجنائية، بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنيا، من ضبط "شريف.ع.ع"، 38 عامًا عامل، وبحوزته بندقية آلية عيار "7,62 x 39"، و"جمعة.م.م"، 45 عامًا فلاح، وبحوزته بندقية خرطوش، و"عبد الرحمن.ف.خ"، 22 عامًا عاطل، والمقيمين جميعًا بمركز المنيا، وبحوزتة مسدس مجهول الماركة.

جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وحُرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.