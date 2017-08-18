أخبار عاجلة

8 الصبح - حوار مع إيهاب المصري نجم نادي المقاولون الأسبق عن مشواره ومحمد صلاح والنني -
8 الصبح - إيهاب المصري وذكرى أول مباراة لـ النجم محمد صلاح ومفاوضات الأهلي والزمالك -
التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا -
سقوط "أم شادية" مستقطبة صغار السن للتسول بمترو الجيزة -
بالصور- "الميمون" غارقة في الصرف الصحي.. ومحافظ بني سويف: "عندنا حلول" -
جهاز "الإكس راي" يوقع شاب وبحوزته أدوية مخدرة بمحطة الأقصر -
"أمن المنوفية" تعقد جلستي صلح لإنهاء خصومات ثأرية بمركز الشهداء -
معرض للكتاب ضمن احتفالات ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة -
8 الصبح - هنري ... أسطورة فرنسية في عالم الساحرة المستديرة ... تمتع بأهداف الغزال بمناسية عيد ميلاده -
رجائي عطية يوجه رساله خاصة لمحمود طاهر قبل عمومية 25 أغسطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

حبس 3 متهمين بحوزتهم أسلحة آلية وخرطوش في المنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حبس 3 متهمين بحوزتهم أسلحة آلية وخرطوش في المنيا

11:55 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

حبس 3 متهمين بحوزتهم أسلحة آلية وخرطوش في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

قررت النيابة العامة بمركز المنيا، اليوم الجمعة، حبس 3 مسلحين، بحوزتهم أسلحة آلية وخرطوش غير مرخصة بالمنيا.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من رئيس المباحث الجنائية، بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنيا، من ضبط "شريف.ع.ع"، 38 عامًا عامل، وبحوزته بندقية آلية عيار "7,62 x 39"، و"جمعة.م.م"، 45 عامًا فلاح، وبحوزته بندقية خرطوش، و"عبد الرحمن.ف.خ"، 22 عامًا عاطل، والمقيمين جميعًا بمركز المنيا، وبحوزتة مسدس مجهول الماركة.

جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وحُرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • من هم "الهاربون الخمسة" من حجز الشرطة في قنا؟

    أخبار

  • تفتيش الداخلية يواصل التحقيق في هروب 5 متهمين من مركز شرطة الوقف

    أخبار

  • النيابة العامة بالسويس: فتح تحقيق عاجل في حادث تصادم "السخنة"

    أخبار

  • ضبط 47 مخالفة في حملة مرافق بسوهاج

    أخبار

إعلان

36943430c7.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا

التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا

سقوط "أم شادية" مستقطبة صغار السن للتسول بمترو الجيزة

سقوط "أم شادية" مستقطبة صغار السن للتسول بمترو الجيزة

بالصور- "الميمون" غارقة في الصرف الصحي.. ومحافظ بني سويف: "عندنا حلول"

بالصور- "الميمون" غارقة في الصرف الصحي.. ومحافظ بني سويف: "عندنا حلول"

جهاز "الإكس راي" يوقع شاب وبحوزته أدوية مخدرة بمحطة الأقصر

جهاز "الإكس راي" يوقع شاب وبحوزته أدوية مخدرة بمحطة الأقصر