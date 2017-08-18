استقالة نجل رئيس "جنايات الزقازيق" من مجلس الدولة بعد اتهام والده بالرشوة 11:47 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

مجلس الدولة

الشرقية - فاطمة الديب:تقدم نجل المستشار "ص.غ"، رئيس محكمة جنيات الزقازيق، باستقالته من منصبه وكيلًا بنيابة مجلس الدولة، عقب صدور قرار بحبس والده على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بتلقي رشوة مالية.واعترف عضوا مجلس نواب سابقين عن دائرتي منيا القمح بمحافظة الشرقية، وإحدى الدوائر بمحافظة المنوفية، متهمان بالتورط في قضية ضبط "ص.غ" قاضي بدرجة رئيس محكمة بمحكمة جنايات الزقازيق، متلبسًا بتلقي 300 ألف جنيه رشوة، اليوم الجمعة، بصحة تحريات الرقابة الإدارية، وتورط القاضي المتهم، وتلقيه رشوة مالية، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.وقررت نيابة أمن أمن الدولة العليا، حبس "ص.غ" قاضي بدرجة رئيس محكمة بمحكمة جنايات الزقازيق، وعضو مجلس نواب سابق، بمدينة ومركز منيا القمح، وعضو مجلس نواب سابق بمحافظة المنوفية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية تورطهم في تلقي المتهم الأول رشوة مالية كبيرة، حصل على 300 ألف جنيه، كدفعة أولى منها، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.وألقت الرقابة الإدارية بمحافظة الشرقية، القبض على "ص.غ" مستشار رئيس محكمة جنايات وعضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطني، متلبسًا بتلقي رشوة مالية كبيرة، حصل على 300 ألف جنيه، كدفعة أولى منها، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.وتبين لضباط الرقابة الإدارية، أن الرشوة مقدمة للقاضي من عضو مجلس نواب سابق، بمدينة ومركز منيا القمح، وعضو مجلس نواب سابق بمحافظة المنوفية، مقابل تخفيف الحكم على المتهم "هـ.س" عرباوي، من مدينة العاشر من رمضان، في قضية قتل، من الإعدام شنقًا إلى السجن المؤبد.وكشفت التحريات أن المتهم في قضية القتل، هو الحارس الخصوصي لمزرعة خاصة بنائب المنوفية المتهم، والكائنة بمدينة العاشر من رمضان، فيما ألقي القبض على المتورطين الثلاثة في أحد الكافيهات بمدينة الزقازيق، ويجري التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا.

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