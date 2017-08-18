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التحفظ على سائق أتوبيس العمال في حادث طريق "السخنة - القطامية"

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مصراوي Masrawy

التحفظ على سائق أتوبيس العمال في حادث طريق "السخنة - القطامية"

11:44 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

السويس - حسام الدين أحمد:تحفظت قوات الشرطة في السويس على سائق أتوبيس العمال المصاب، في الحادث الذي وقع صباح اليوم الجمعة، على طريق "السخنة - القطامية"، بعد اتهام الركاب له بالرعونة في القيادة، وصدم أتوبيس المصطافين، والتسبب في حادث أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 60 آخرين.وقال الشهود العيان من ركاب الأتوبيس، إن السائق "علاء الدين. ن" 42 عامًا، مقيم المطرية، غفا أكثر من مرة خلال القيادة، فضلًا عن استهتاره ورعونته في القيادة، ووضع قدمه اليسرى أعلى "تابلوه" أتوبيس العمال الذي كان يقوده على طريق القطامية.وأضاف شهود العيان، أن السائق اصطدم بالرصيف يمين الطريق، وحينما حاول إعادة الأتوبيس إلى مساره، انحرف فجأة لأقصى اليسار، فاصطدم بالأتوبيس الآخر.وأقر السائق المتهم، في أقواله، أنه فقد التركيز، مضيفًا أنه فوجئ بسيارة ملاكي تمر على يساره، حيث كان على مقربة منها، وخشي أن يصطدم بها فأنحرف لأقصى اليمين.بينما تباينت أقول الشهود العيان حول أمر انفجار الإطار الخلفي للأتوبيس الذي كان يستقله المصطافين.

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