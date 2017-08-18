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من هم "الهاربون الخمسة" من حجز الشرطة في قنا؟

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مصراوي Masrawy

من هم "الهاربون الخمسة" من حجز الشرطة في قنا؟

11:29 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

هرب 5 متهمين من مركز الشرطة الوقف شمالي قنا، عن طريق ثقب جدار الحجز ونافذة التهوية، وفروا هاربين.

وحصل مصراوي على قائمة بأسماء المتهمين وهم: "محمد حفني محمود، أبو المجد حفني محمود، وناجح محمود ياسين"، وجريمتهم خطف أشخاص مقابل فديات مالية، بالإضافة إلى "عبدالله محمود، وإسماعيل محمد"، وجريمتهما الاتجار في المواد المخدرة.

ورصد "مصراوي" من أمام مركز شرطة الوقف، الخميس، وصول مفتش الأمن العام لجنوب الصعيد للإشراف على عملية التحقيقات بمشاركة اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا.

في السياق ذاته، واصل تفتيش وزارة الداخلية لليوم الثاني علي التوالي، التحقيقات مع قوة مركز الوقف بشمال قنا، بشأن هروب 5 متهمين على ذمة قضايا اختطاف ومخدرات من داخل الحجز فجر الخميس.

وفي سياق آخر عاينت النيابة العامة غرفة الاحتجاز التي هرب منها المتهمون، وتبين وجود 7 آخرين داخل الحجز ادعوا نومهم أثناء ارتكاب الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية وجود إهمال جسيم من قبل نبطشية مركز شرطة الوقف لعدم تواجدهم بأماكن الخدمة الأمنية. وطالبت النيابة العامة بتحريات المباحث حول الواقعة وندب المعمل الجنائي لكتابة تقرير واف حول الأمر وسرعة ضبط المتهمين الـ 5 الهاربين.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى، لـ"مصراوي"، إن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية قرر وقف مأمور مركز الوقف، وضابظ برتبة ملازم أول، وثلاثة شرطيين، عن العمل لمدة شهر، لحين انتهاء التحقيقات في واقعة هروب 5 متهمين على ذمة قضايا مخدرات وخطف من حجز المركز.

يأتي هذا في الوقت الذي تعزز فيه مديرية أمن قنا من إجراءات البحث عن المتهمين الهاربين عبر نشرات بصورهم ومواصفاتهم بمختلف الكمائن الثابتة والمتحركة، وعبر فريق بحث موسع بقيادة العميد أشرف رياض، مدير إدارة البحث الجنائي بقنا.

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مصراوي Masrawy

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