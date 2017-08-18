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بالفيديو :رحلة سقوط هاتف من الطائرة

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مصراوي Masrawy

:رحلة سقوط هاتف من الطائرة

11:35 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

بالفيديو :رحلة سقوط هاتف من الطائرة

بالفيديو رحلة سقوط هاتف من الطائرة

كتبت-نرمين الجلاد:

في واقعة غريبة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورته كاميرا هاتف أثناء سقوطه من طائرة إلى وسط حدائق أحد المنازل السكنية، كما جاء في موقع " سكاي نيوز".

نشر أحد ركاب الطائرة يدعى "روب رايان" الفيديو الذي صوره الهاتف، الذي أسقطه خاله "بليك هيندرسن" "طيار"، أثناء تحليقه بطائرة صغيرة، عن طريق الخطأ، ليظهر رحلة الهاتف .

يذكر أن الهاتف سقط عندما كان "هيندرسن "يصور طائرة أخرى مجاورة، حيث امتص ضغط الهواء الخارجي الهاتف من النافذة المفتوحة، ليسقط من يديه..

قال "رايان" أن العائلة أعادت الهاتف الذي وجدته وسط حشائش حديقة منزلهم ، إلى شركة الاتصال، وأضاف أنه استغرق 17 ثانية في السقوط من على ارتفاع ألف قدم

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مصراوي Masrawy

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