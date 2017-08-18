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حزب الله يدين حادثة دهس برشلونة التي تبناها داعش

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مصراوي Masrawy

حزب الله يدين حادثة دهس برشلونة التي تبناها داعش

11:26 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

حزب الله يدين حادثة دهس برشلونة التي تبناها داعش

حادثة دهس برشلونة

بيروت - (د ب أ):

أدان حزب الله اللبناني، في بيان صدر عنه اليوم الجمعة، حادثة الدهس في مدينة برشلونة الاسبانية، والتي وصفها بـ"الجريمة المروعة" وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، والتي تبناها تنظيم داعش.

وقال الحزب، في بيانه "مع توسع الأعمال الإرهابية وانتشارها في أنحاء العالم، يصبح السعي للقضاء على هذا التنظيم والعمل على محاصرة أفكاره الهدّامة مهمة جميع الشرفاء والأحرار في عالمنا، وأول خطوة في هذا المجال هي الضغط على القوى الإقليمية والدولية التي تقدم له الدعم والمساندة والحماية والتمويل للكف عن هذا المسلك المعادي للإنسانية".

يذكر أن عملية دهس بواسطة شاحنة وقعت مساء أمس الخميس بجادة "لا رامبلا" السياحية في قلب مدينة برشلونة، أدت إلى مقتل 13 شخصًا وجرح أكثر من 50 آخرين.

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