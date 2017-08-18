خروج 12 من مصابي حادث تصادم أتوبيسي "القطامية"
خروج 12 من مصابي حادث تصادم أتوبيسي "القطامية"
11:23 ص الجمعة 18 أغسطس 2017
السويس - حسام الدين أحمد:
قال الدكتور يوسف خليفة، القائم بأعمال مدير مستشفى السويس العام، إن 12 مصابًا في حادث تصادم أتوبيسين على طريق "السخنة - القطامية"، استقرت حالتهم، غادروا المستشفى مع أسرهم وذويهم الذين حضروا من القاهرة للاطمئنان عليهم واصحطابهم.
وأضاف الدكتور يوسف خليفة، في تصريحات صحفية أن باقي المصابين وعددهم 23 مصابًا حالتهم مستقرة، وتنوعت إصابتهم ما بين كسور وجروح وكدمات، ونقلت 3 حالات خطرة منهم لقسم العناية المركزة.
وشهدت محافظة السويس، صباح اليوم الجمعة، حادث تصادم أتوبيس نقل عمال، وأتوبيس آخر يستقله مصطافين على طريق "السخنة – القطامية"، وأسفر عن إصابة 60 ومصرع 5 آخرين.
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