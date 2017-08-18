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«التموين» تكشف تفاصيل إصدار بطاقات جديدة للفئات الأكثر احتياجا (فيديو)

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«التموين» تكشف تفاصيل إصدار بطاقات جديدة للفئات الأكثر احتياجا (فيديو) «التموين» تكشف تفاصيل إصدار بطاقات جديدة للفئات الأكثر احتياجا (فيديو)

التحرير

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قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة ، إن الوزير الدكتور علي المصيلحي، طلب من وزيرة التضامن الاجتماعي أن ترسل له كشوفا بأسماء أصحاب المعاشات الضمانية.

وأكد رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف"، أن قرار إصدار بطاقات تموينية للفئات الأكثر احتياجًا، هو حق لهم في ظل الظروف الاقتصادية التي نعيشها.

وتابع: "الدعم موجود لحماية الفئات الأكثر احتياجا وليس هناك أكثر احتياج من أصحاب المعاشات، فهذه الفئات الطريق أمامها مفتوح للانضمام لمنظومة الدعم والحصول على بطاقة التموين".

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واستكمل: "سيتم مطابقة الكشوف التي سترسلها التضامن الاجتماعي بالأسماء المقيدة لدى التموين، موضحًا أنه سيتم إضافة الأسماء الغير مقيدة في منظومة الدعم تلقائيًا".

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التحرير

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