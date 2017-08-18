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استقرار الدولار في البنك المركزي اليوم.. و«مصر إيران» يسجل أقل سعر

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استقرار الدولار في البنك المركزي اليوم.. و«مصر إيران» يسجل أقل سعر استقرار الدولار في البنك المركزي اليوم.. و«مصر إيران» يسجل أقل سعر

التحرير

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استقرت الدولار بالبنك المركزي اليوم الجمعة 18 اغسطس، خلال التعاملات الصباحية، حيث سجل 17.81 للبيع 17.71 للشراء.  

وسجل الدولار أعلى سعر بمصرف أبو ظبي الإسلامي 17.84 للبيع، و17.74 للشراء، بينما سجل أقل سعر فى بنك  إيران وقناة السويس مسجلاً 17.79 جنيه للبيع، و 17.69 للشراء.

فيما سجل الدولار بالبنك الأهلي المصري والعربي الإفريقي والبنك التجاري الدولى وبنك البركة والبنك الأهلى الكويتى "بيريوس" وبنك بلوم 17.82 جنيه للبيع، و 17.72 جنيه للشراء.

وسجل الدولار ببنك التعمير والإسكان وبنك عودة والمشرق 17.81 جنيه للبيع و 17.71 جنيه للشراء.

وسجل ببنك الأسكندرية والقاهرة وكريدى أجريكول وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.80 جنيه للبيع، و 17.70 للشراء.

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أسعار العملات الأجنبية اليوم.

كما استقرت أسعار صرف باقي العملات الأجنبية اليوم، وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل اليورو نحو 20.85 جنيه للبيع، ونحو 20.73 جنيه للشراء.

وسجل الجنيه الإسترلينى نحو 22.94 جنيه للبيع، ونحو 22.73 جنيه للشراء، والفرنك السويسري سجل نحو 18.41 جنيه للبيع، ونحو 18.31 جنيه للشراء، واليوان الصيني سجل نحو 2.66 جنيه للبيع، ونحو 2.65 جنيه للشراء، والـ100 ين ياباني سجل نحو 16.17 جنيه للبيع، ونحو 16.08 جنيه للشراء. 

أسعار العملات العربية اليوم

كما شهدت أسعار العملات العربية اليوم استقرارًا وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل الريال السعودي نحو 4.75 جنيه للبيع، و4.72 جنيه للشراء، بينما سجل الدينار الكويتي 59.02 للبيع، 58.67 جنيه للشراء، بينما سجل الدرهم الإماراتى 4.85 جنيه للبيع، و4.82 جنيه للشراء.

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التحرير

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