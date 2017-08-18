اليوم.. سفر بعثة حج الجمعيات الأهلية في الغربية

الغربية – مروة شاهين:

يتوجه 546 مواطنًا فائزًا بقرعة حج الجمعيات الأهلية، بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، ضمن بعثة حج الجمعيات، للأراضي المقدسة، لأداء فريضة الحج لهذا العام.

ويترأس بعثة حج الجمعيات بمحافظة الغربية، جمال نصار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، وسيقوم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، بتوديع أفراد البعثة والمواطنين الفائزين قبل سفرهم، من مكان التجمع بمنطقة استاد طنطا.