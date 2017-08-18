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مصدر: إيقاف مأمور "الوقف" وضابط و3 شرطيين عن العمل بعد هروب محتجزين

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مصراوي Masrawy

مصدر: إيقاف مأمور "الوقف" وضابط و3 شرطيين عن العمل بعد هروب محتجزين

11:02 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

مديرية أمن قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي

أفاد مصدر أمني رفيع المستوى، لـ"مصراوي"، بقرار لوزارة الداخلية، بوقف مأمور مركز الوقف، وضابظ برتبة ملازم أول، وثلاثة شرطيين، عن العمل لمدة شهر، لحين انتهاء التحقيقات في واقعة هروب 5 متهمين على ذمة قضايا مخدرات وخطف من حبس المركز، صباح أمس الخميس، عقب كسر نافذة غرفة الاحتجاز والفرار من خلف المركز.

يأتيث هذا في الوقت الذي تعزز فيه مديرية أمن قنا من إجراءات البحث عن المتهمين الهاربين عبر نشرات بصورهم ومواصفاتهم بمختلف الكمائن الثابتة والمتحركة وعبر فريق بحث موسع بقيادة العميد أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي بقنا.

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مصراوي Masrawy

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