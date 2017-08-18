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اليوم.. انطلاق «البوندسليجا واللا ليجا»

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اليوم.. انطلاق «البوندسليجا واللا ليجا» اليوم.. انطلاق «البوندسليجا واللا ليجا»

التحرير

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تنطلق اليوم الجمعة، منافسات الدوري الألماني الدرجة الأولى «البوندسليجا» لموسم 2017-2018، والذي يحمل لقبه العملاق البفاري بايرن ميونخ.

وستكون ركلة البداية من نصيب بايرن موينخ بقيادة مديره الفني كارلو انشيلوتي، حينما يستضيف باير ليفركوزن، على ملعبه أليانز أرينا، والتي ستقام في تمام الساعة الـ8.30 مساءً.

ويدخل بايرن هذا الموسم مرشحا بقوة لإحراز اللقب للموسم السادس على التوالي، إلا أنه سيفتقد العديد من لاعبيه الأساسيين في المباراة الأولى، أبرزهم الإسباني تياجو ألكنتارا والكولومبي خاميس رودريجيز والمدافعان الإسباني خافي مارتينيز والألماني جيروم بواتنج.

وسيغيب أيضًا قائد بايرن ميونيخ وحارس مرماه الدولي مانويل نوير عن المباراة، وذلك حسبما أعلن مدربه كارلو أنشيلوتي، وكان نوير قد تعرض لكسر في قدمه في أبريل، إلا أنه عاود التمارين مع الفريق في الثالث من أغسطس الحالي، ولم يحظ بالوقت الكافي لاستعادة كامل جاهزيته لخوض المباراة الأولى.

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كما سينطلق اليوم الدوري الإسباني «اللا ليجا» لموسم 2017-2018، والذي يحمل لقبع العملاق ريال مدريد بقيادة مديره الفني زين الدين زيدان.

ويستضيف ليجانيس نظيره ديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة الـ8.15 مساءً، على ملعب البلدي دي بوتاركي، بقيادة الحكم خوسيه مونويرا مونتيرو.

كما سيخرج لاس بالماس في مهمة محفوفة بالمخاطر لمواجهة فالنسيا، في تمام الساعة الـ10.15 مساءً، على ملعب ميستايا، بقيادة الحكم خيسوس خيل مانزانو.

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التحرير

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