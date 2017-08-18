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ميسي يطالب برشلونة بالتعاقد مع 4 لاعبين

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ميسي يطالب برشلونة بالتعاقد مع 4 لاعبين ميسي يطالب برشلونة بالتعاقد مع 4 لاعبين

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أشارت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إلى طلب ليونيل ميسي من إدارة برشلونة تدعيم صفوف الفريق بأربع لاعبين لتعويض رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان.

وتعرض برشلونة لإنتكاسة كبيرة منذ رحيل اللاعب البرازيلي، حيث خسر العملاق الكتالوني السوبر الإسباني أمام الغريم ريال مدريد بالخسارة في الكامب نو بنتيجة 3-1 ومن ثم التعرض للخسارة من جديد في البيرنابيو بثنائية نظيفة.

ويرغب برشلونة بقوة في التعاقد مع اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي، إلا أن المفاوضات باتت معقدة بعض الشيء مع إدارة بروسيا دورتموند ومن المرجح أن يستمر ديمبلي هذا الموسم في الدوري الألماني.

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ووضع ميسي 3 لاعبين أخرين للتعاقد معهم وهم باولو ديبالا وأنخيل دي ماريا إلى جانب أنطوان جريزمان، ويبدو خيار ديبالا مستبعد بعض الشيء خاصة أن يوفنتوس لن يفرط في نجم الفريق الأول بسعر منخفض.

كما أن دي ماريات يعيش أوقات جيدة للغاية في باريس سان جيرمان في الوقت الراهن، وسبق له وأن لعب في صفوف ريال مدريد وسيكون من الصعب الإنتقال إلى المنافس المباشر برشلونة.

أما أنطوان جريزمان فيمر ناديه أتلتيكو مدريد بفترة صعبة في ظل العقوبة المفروضة عليه بعدم إبرام أي صفقات، لذا لن يوافق الروخيبلانكوس على رحيل أي لاعب من صفوفه هذا الموسم على أقل تقدير.

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