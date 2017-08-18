ميسي عن الحادث الإرهابي: برشلونة لن تستسلم

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توحدت مدينة برشلونة وكيانتها الرياضية في مواجهعة الحادث الإرهابي الذي ضرب المدينة أمس الخميس، وأدى إلى مقتل نحو 12 شخصًا.

وقال ميسي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأنه يرسل تعازيه وتضمانه لأسر وأصدقاء ضحايا العمل الإرهابي الذي ضرب مدينته المحبوبة، معربًا عن رفضه التام لكافة أشكال أعمال العنف.

وأضاف ميسي بأن مواطنو برشلونة لن يستسلموا وسيحققوا رغبتهم في العيش في عالم سلمي خالي من الكراهية يكون فيه الاحترام والتسامج أساسًا للتعايش.

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كما أصدر نادي برشلونة بيًانا على الحساب الرسمي على موقع تويتر عقب الحادث أعرب خلاله النادي الكتالوني عن عميق حزنه للهجوم الذي ضرب المدينة، معربًا عن دعمه لأسر الضحايا.

كما أصدر نادي إسبانيول بيانًا أعرب من خلاله عن صدمته الكبيرة للحادث الذي ضرب مدينة برشلونة، معربًا عن إدانته لكافة الأعمال الأعمال الإرهابية ومرسلًا تعازيه لجميع أهالي وأصدقاء الضحايا.

وبدوره قال مداقع برشلونة جيرارد بيكيه أنه يتوجب على المدينة التوجد أكثر من أي وقت مضى لمواجهة الإرهاب.