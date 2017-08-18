الفيفا يتجاهل 15 لاعبًا في قائمة «الأفضل»

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قائمة اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم "The Best".

ضمت القائمة 24 لاعبًا، وسيتم اختصارها لثلاثة لاعبين فقط، قبل الإعلان عن الفائز بالجائزة، خلال حفل سيقام في لندن، يوم 23 أكتوبر المقبل.

وخلت القائمة من العديد من اللاعبين، الذين كان لهم تأثيرًا كبيرًا مع أنديتهم في الموسم الماضي.

ومن جانبها، رصدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أبرز 15 لاعبًا لم تضمهم قائمة الفيفا، وهم كالآتي:

فرانشيسكو إيسكو - ماركو أسينسيو - كاسيميرو (ريال مدريد) كيليان مبابي - رادميل فالكاو (موناكو) دييجو جودين - يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد) إدينسون كافاني - داني ألفيس (باريس سان جيرمان) دييجو كوستا (تشيلسي) ديلي آلي ( توتنهام) سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) دريس ميرتينز (نابولي) فيليب كوتينيو (ليفربول) روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد).

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ويبرز الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بجانب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني السابق لبرشلونة، ضمن 12 مرشحا لجائزة (الفيفا) لأفضل مدرب في عام 2017.

كما يظهر في القائمة، الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، وبيب جوارديولا المدري الفني لمانشستر سيتي، والبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد.

وينافس على الجائزة أيضا، ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، وكارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونيخ، والبرتغالي ليوناردو جارديم مدرب موناكو.

كما دخل القائمة، الألماني يواخيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام، وتيتي مدرب منتخب البرازيل.