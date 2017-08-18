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تحرير 30 محضرا تموينيا في حملة مكبرة بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

تحرير 30 محضرا تموينيا في حملة مكبرة بالقليوبية

10:45 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

تحرير 30 محضرا تموينيا في حملة مكبرة بالقليوبية

ارشيفيه

القليوبية - أسامه علاء الدين:شنت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، حملة تموينية مكبرة، برئاسة محمد صلاح فرحات رئيس المدينة، للمرور على المخابز لمتابعة صرف الدعم وحصص الدقيق، ومواجهة جشع التجار، وأسفرت الحملة عن تحرير 30 محضرًا تموينيًا للمخابز، ومحلات بيع السلع الغذائية، بتهمة الاستيلاء على الخبز المدعم، والتلاعب في الأوزان، وزيادة السلع الغذائية.وأكد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة كفر شكر، في تصريحات له اليوم، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من إدارة ، ومكتب المتابعة بالمجلس، للتفتيش يوميًا على المخابز، ومحال السلع الغذائية، لمواجهة الاستغلال، وحماية المواطنين من جشع التجار، ومراقبة حصص الدقيق بالمخابز، وعدم التلاعب فى الأوزان لتحقيق أرباح.وأضاف صلاح، أنه تم تحرير 25 محضرًا في مخابز المدينة والقرى بتهمة الاستيلاء على الخبز المدعم، والتلاعب في الأوزان، ومخالفة القانون، مشيرًا إلى تحرير 5 محاضر ضد محال سلع غذائية، بتهمة الاستغلال وزيادة الأسعار وتم إحالتهم إلى جهات التحقيق.

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