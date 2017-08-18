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ترامب يقرر عدم تشكيل مجلس استشاري آخر

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مصراوي Masrawy

يقرر عدم تشكيل مجلس استشاري آخر

10:35 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

ترامب يقرر عدم تشكيل مجلس استشاري آخر

ترامب

واشنطن- (د ب أ):

ذكرت تقارير إخبارية أمريكية، أمس الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب قرر عدم تشكيل مجلس استشاري للبنية التحتية كما كان مقررا.

وكان الهدف من وراء تشكيل المجلس الاستشاري حول البنية التحتية تقديم المشورة لترامب حول خطته لاقتراح إنفاق مليارات الدولارات لتطوير الطرق والجسور والمطارات ومنشآت البنية التحتية الأخرى.

جاءت تلك الانباء بعد يوم من إعلان ترامب أنه حل مجلسين استشاريين آخرين في مجال الأعمال، حيث استقال العديد من الرؤساء التنفيذيين من المجلسين في احتجاج على تصريحات ترامب بشأن العنف الذي اندلع يوم السبت الماضي خلال مظاهرة نظمها عنصريون بيض في مدينة شارلوتيسفيل بولاية فيرجينيا.

وطبقا لصحيفة "بلومبرج" الأمريكية، التي أوردت أولا أن ترامب لن يمضي قدما في تشكيل المجلس، فإن مجلس البنية التحتية كان سيرأسه اثنان من المطورين من نيويورك.

وأكد مسؤول من البيت الابيض، لم يتم الكشف عن هويته القرار لشبكة "سي.إن.إن" الاخبارية الأمريكية.

ولم يعط المسؤول أي مبرر لهذا القرار.

وقال المسؤول للشبكة إن "الرئيس أعلن إنهاء عمل مجلس التصنيع ومنتدى الاستراتيجية والسياسة. بالإضافة إلى ذلك، لن يمضي العمل في المجلس الاستشاري حول البنية التحتية، الذي كان لا يزال يجرى تشكيله".

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مصراوي Masrawy

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