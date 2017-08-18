ترامب يسلط الضوء على أسطورة "دم الخنازير" ردًا على هجوم برشلونة 10:32 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

هجوم برشلونة

واشنطن- (د ب أ):في إطار رد فعله على هجوم برشلونة، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس رواية كان قد استخدمها خلال حملته الانتخابية العام الماضي وثبت عدم صحتها.وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر: "ادرسوا ما فعله الجنرال بيرشينج من الولايات المتحدة للارهابيين عندما تم القبض عليهم.. فلم يحدث المزيد من الارهاب الراديكالي الإسلامي لمدة 35 عاما".ويشير ترامب في تغريدته إلى رواية ثبت عدم صحتها ومفادها أن الجنرال جون جي.بيرشينج الذي يرجع تاريخه إلى الحرب العالمية الأولى أطلق النار على خمسين سجينا مسلما برصاصات مغموسة في دم خنازير.وتشير الأسطورة التي انتشرت على الانترنت إلى أن هذه الواقعة حدثت في الفلبين في محاولة للتصدي لثورة جماعة المورو ضد الجيش الأمريكي خلال الفترة ما بين 1899 إلى 1913.ويؤكد المؤرخون أنه لا يوجد أدنى سبب يدعو للاعتقاد أن الجنرال بيرشينج ارتكب هذا العمل.وتعرض ترامب لانتقادات عندما كرر هذه الرواية خلال الحملة الانتخابية دفاعا عن تأييده لاستخدام أساليب التعذيب مثل الإيهام بالغرق مع الأشخاص الذين يشتبه أنهم إرهابيون.

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