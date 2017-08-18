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زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب جنوبي تركيا

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مصراوي Masrawy

زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب جنوبي تركيا

10:31 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب جنوبي تركيا

انقرة- (د ب ا):ضرب زلزال بقوة 3ر4 درجات على مقياس ريختر، ولاية "قهرمان مرعش" جنوبي تركيا، صباح اليوم الجمعة.وقالت إدارة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان، أن الزلزال ضرب منطقة "بزارجق" بولاية قهرمام مرعش بقوة 4.3 درجات، وعلى عمق سبعة كيلومترات تحت سطح الأرض،بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.ولم تتحدث إدارة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيانها، عن وقوع أية إصابات أو أضرار جراء الزلزال.كان زلزال بلغت شدته 6.7 درجات على مقياس رخيتر وقع في الحادي والعشرين من الشهر الماضي قبالة قبالة مدينة مرمريس الساحلية في جنوب غرب تركيا، بالقرب من بلدة بودروم وجزيرة كوس اليونانية، مااسفر عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 100 آخرين .

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مصراوي Masrawy

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