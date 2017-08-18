الدفاع الروسية: إطلاق صاروخ "كاليبر" بنجاح من غواصة نووية 10:29 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

ارشيفيه

موسكو- (د ب ا):أعلن المكتب الإعلامي لإسطول بحر الشمال الروسي، اليوم الجمعة، عن اطلاق صاروخ مجنح من نوع كاليبر من غواصة نووية في بحر بارنتس وإصابة الهدف. وقال المكتب الإعلامي في بيان: "اليوم، الغواصة النووية متعددة الأغراض التابعة الأسطول الشمالي الروسي "سيفيرودفينسك "أطلقت بنجاح صاروخ (كاليبر) المجنح"، وقام طاقم الغواصة بإجراء عملية الإطلاق من قاع البحر في أحد المواقع التدريبة، الخاضعة لسيطرة الأسطول الشمالي الروسي، والذي يحاكي مواقع القتال الحقيقية"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.وجاء في البيان أن "المسافة التي قطعها الصاروخ من نقطة الانطلاق إلى موقع الهدف المستهدف بلغت حوالي 600 كم، ووفقا للمعطيات، فقد أصاب الصاروخ هدفه بدقة وكفاءة عالية".كما أكد البيان على أن طاقم الغواصة، أظهر خلال التدريب مهارة واحترافية وكفاءة عالية في تأدية المهام المكلف بها أثناء المعارك البحرية.

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