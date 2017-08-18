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اليوم.. منتخب المحليين في مهمة صعبة أمام المغرب

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اليوم.. منتخب المحليين في مهمة صعبة أمام المغرب اليوم.. منتخب المحليين في مهمة صعبة أمام المغرب

التحرير

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يخوض منتخب المحليين بقيادة مديره الفني حمادة صدقي، مواجهة العودة أمام نظيره المغربي، مساء اليوم الجمعة، في مباراة العودة للمرحلة الأخيرة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية للمحليين التي من المقرر أن تقام في كينيا العام المقبل.

وستقام المباراة على إستاد مولاي عبد الله في مدينة الرباط المغربية في تمام التاسعة مساءً، وكانت قد انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في الإسكندرية بالتعادل الإيجابي 1-1، لذلك يحتاج الوطني للفوز على أسود الأطلس، أو التعادل بهدفين أو أكثر لضمان الصعود، أو التعادل بهدف لكل منهما ومن ثم التوجه لوقت إضافي وركلات الترجيح.

ومن المنتظر أن يدفع حمادة صدقي في هذا اللقاء، بتشكل مكون من:

- حراسة المرمى: محمد عواد.

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- خط الدفاع: حسين الشحات - أحمد سامي - رجب نبيل - أيمن أشرف.

- خط الوسط: أحمد داوودا - أحمد الشيخ - عمرو بركات - فريد شوقي.

- خط الهجوم: أحمد جمعة.

يذكر أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، سيشاهد المباراة من الملعب رفقة محمود فايز المدرب المساعد للفراعنة.

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التحرير

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