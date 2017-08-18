وفاة حاج مرتدياً ملابس الإحرام أثناء إقلاع الطائرة إلى السعودية 10:32 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

مطار القاهرة

كتب- طه عبيد:توفي حاج مصري بمطار القاهرة الدولي، الجمعة، نتيجة إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية على الطائرة السعودية المتجهة إلى جدة قبل إقلاعها بدقائق، وتم إنزال الجثمان بملابس الإحرام من الطائرة، ونقله إلى مستشفى هليوبوليس وإبلاغ أسرته لدفنه.وصرحت مصادر طبية بالمطار، بأن برج المراقبة تلقى إخطارًا من الطائرة السعودية رحلة رقم 360 والمتجة إلى جدة، بضرورة إرسال طاقم طبي وسيارة إسعاف لإنقاذ حياة الراكب، وعلى الفور انطلق طاقم طبي تحت إشراف الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحي.وأضافت المصادر أنه الأطباء حاولوا إسعاف الحاج "مصطفى . أ" 62 عامًا، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته.وأكدت المصادر، أنه تم نقل الجثمان من موقع "ايكو 6" إلى مستشفى هليوبوليس بمعرفة محمود غنيم مشرف إسعاف المطار، وتحت إشراف الدكتور إبراهيم حسن مديرإسعاف القاهرة.​

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