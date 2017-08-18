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هبوط إضطراري لطائرة فرنسية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكب

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مصراوي Masrawy

هبوط إضطراري لطائرة فرنسية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكب

10:30 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

هبوط إضطراري لطائرة فرنسية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكب

كتب- طه عبيد:

هبطت طائرة فرنسية، إضطرارياً بمطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، بعد تعرض راكب فرنسي بوعكة صحية، وتم إلغاء سفره ونقله للمستشفى لاستكمال العلاج، واستأنفت الطائرة رحلتها بعد توقف ساعتين بالمطار.

وصرحت مصادر طبية بالمطار، بأنه أثناء عبور طائرة فرنسية قادمة من باريس في طريقها إلى مالطة رحلة رقم 460 للأجواء المصرية، طلب قائد الرحلة السماح له بالهبوط الإضطراري لإصابة راكب فرنسي بوعكة صحية.

وأوضحت المصادر أنه فور هبوط الطائرة صعد طاقم طبي تحت إشراف الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحي بالمطار، وقام بتوقيع الكشف على الراكب "جان مارك" 65 عامًا، وعمل الإسعافات الأولية.

وأضافت المصادر أنه تم إلغاء سفره ونقله بسيارة إسعاف المطار إلى إحدى المستشفيات الخاصة، فيما استأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخر حوالي ساعتين.

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