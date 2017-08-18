تفاصيل جديدة في قضية اتهام رئيس محكمة بتلقي رشوة بالشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:

اعترف عضوا مجلس نواب سابقين عن دائرتي منيا القمح بمحافظة الشرقية، وإحدى الدوائر بمحافظة المنوفية، متهمين بالتورط في ضبط "ص. غ" قاضي بدرجة رئيس محكمة بمحكمة جنايات الزقازيق، متلبسًا بتلقي 300 ألف جنيه رشوة، اليوم الجمعة، بصحة تحريات الرقابة الإدارية، وتورط القاضي المتهم، وتلقيه رشوة مالية، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد.

وقررت نيابة أمن أمن الدولة العليا، حبس "ص. غ" قاضي بدرجة رئيس محكمة بمحكمة جنايات الزقازيق، وعضو مجلس نواب سابق، بمدينة ومركز منيا القمح، وعضو مجلس نواب سابق بمحافظة المنوفية، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية تورطهم في تلقي المتهم الأول رشوة مالية كبيرة، حصل على 300 ألف جنيه، كدفعة أولى منها، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.

وألقت الرقابة الإدارية بمحافظة الشرقية، القبض على "ص. غ" مستشار رئيس محكمة جنايات وعضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطني المنحل، متلبسًا بتلقي رشوة مالية كبيرة، حصل على 300 ألف جنيه، كدفعة أولى منها، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.

وتبين لضباط الرقابة الإدارية، أن الرشوة مقدمة للقاضي من عضو مجلس نواب سابق، بمدينة ومركز منيا القمح، وعضو مجلس نواب سابق بمحافظة المنوفية، مقابل تخفيف الحكم على المتهم "هـ. س" عرباوي، من مدينة العاشر من رمضان، في قضية قتل، من الإعدام شنقًا إلى السجن المؤبد.

وتبين أن المتهم في قضية القتل، هو الحارس الخاص لمزرعة مملوكة لنائب المنوفية المتهم، والكائنة بمدينة العاشر من رمضان، فيما ألقي القبض على المتورطين الثلاثة في أحد الكافيهات بمدينة الزقازيق، ويجري التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا.