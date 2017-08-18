تفتيش الداخلية يواصل التحقيق في هروب 5 متهمين من مركز شرطة الوقف
تفتيش الداخلية يواصل التحقيق في هروب 5 متهمين من مركز شرطة الوقف
10:37 ص الجمعة 18 أغسطس 2017
قنا - عبدالرحمن القرشي:
يواصل تفتيش وزارة الداخلية لليوم الثاني علي التوالي التحقيقات مع قوة مركز الوقف بشمال قنا بشأن هروب 5 متهمين علي ذمة قضايا اختطاف ومخدرات من داخل الحجز فجر الخميس.
وكان متهمون ثقبوا جدار الحجز وثقب ونافذة التهوية وفروا من المركز من الخلف .
وفي سياق آخر عاينت النيابة العامة غرفة الاحتجاز التي هرب منها المتهمون وتبين وجود 7 آخرين داخل ادعوا نومهم أثناء ارتكاب الواقعة.
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية وجود إهمال جسيم من قبل نبطشية مركز شرطة الوقف لعدم تواجدهم بأماكن الخدمة الأمنية.
وطالبت النيابة العامة بتحريات المباحث حول الواقعة وندب المعمل الجنائي لكتابة تقرير واف حول الأمر وسرعة ضبط المتهمين الـ 5 الهاربين.
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