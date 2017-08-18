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أمن سوهاج ينهي خصومة ثأرية بين "ميخائيل" و"خلف الله"

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أمن سوهاج ينهي خصومة ثأرية بين "ميخائيل" و"خلف الله"

10:26 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

مديرية أمن سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

تنهي الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، بإشراف اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، اليوم الجمعة، خصومة ثأرية بين عائلتي "خلف الله" و"ميخائيل" في قرية العوامية بمركز ساقلتة شرقي المحافظة، والتي يرجع تاريخها لعام 2011.

وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، إن الخصومة أسفرت عن مقتل سامي جمال عزمي سامي، 22 عامًا، حاصل على بكالوريوس تجارة ينتمي لعائلة "ميخائيل"، مشيرًا إلى اتهام عزام أبو النصر محمد خلف الله، ينتمي لعائلة "خلف الله" وحكم عليه بالسجن 7 سنوات، وأفراج عنه عقب تنفيذ العقوبة، بقتله.

وأضاف "الشاذلي" في تصريحات صحفية، أن الجهود المستمرة والتواصل الدائم لإدارة البحث الجنائي مع طرفي الخصومة بعد الدفع بحكماء القرية وشيوخ الأزهر ورجال الكنيسة وأعضاء مجلس النواب وعواقل العائلتين والعائلات الأخرى تمكنت من وأد الفتنه الطائفية وتحقيق الوحدة الوطنية، بعقد جلسة صلح بين العائلتين لإذابة الخلافات الثأرية بينهما.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يشهد مراسم الصلح الذي سيقام بمدرسة الشهيد حمدي حنفي بذات الناحية العديد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وبعض أعضاء مجلس النواب، وعمد ومشايخ القرية والقرى المجاورة، ورجال الأزهر والكنيسة والآلاف من أبناء العائلتين والعائلات الأخرى بمركز ساقلتة.

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