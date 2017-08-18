هل عسل النحل فعال لمحاربة الهالات السوداء؟

(د ب أ)

أفادت مجلة "وومان" النمساوية بأنه يمكن محاربة الهالات السوداء بواسطة سلاح طبيعي، ألا وهو عسل النحل، وذلك لأنه يزخر بمواد فعالة تتمتع بتأثير مثبط للالتهابات.

ولهذا الغرض، تنصح المجلة المعنية بالصحة والجمال على موقعها الإلكتروني بشراء عسل نحل من متاجر المنتجات العضوية، ووضع طبقة نحيفة منه تحت العين، ثم شطف هذه الطبقة بعد مرور 10 دقائق بماء فاتر. وبعدها ستلاحظين أن مظهر الهالات السوداء تراجع كثيراً.

ولتجنب ظهور الهالات السوداء، تنصح "وومان" باتباع أسلوب حياة صحي يتمثل في أخذ قسط كاف من النوم وشرب كمية وفيرة من الماء والإكثار من الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة والإقلال من السكريات والدهون والوجبات السريعة، مع المواظبة على ممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية.