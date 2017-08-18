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النيابة العامة بالسويس: فتح تحقيق عاجل في حادث تصادم "السخنة"

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مصراوي Masrawy

النيابة العامة بالسويس: فتح تحقيق عاجل في حادث تصادم "السخنة"

10:21 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

صورة ارشيفية

أ. ش. أ

قرر المحامي العام لنيابات السويس، المستشار أحمد عز فتح تحقيق عاجل في حادث تصادم أتوبيسين على طريق "السخنة" اليوم الجمعة، أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 54 آخرين، وسيتوجه فريق من النيابة العامة إلى مستشفيات السويس العام والتأمين الصحي لسماع أقوال المصابين في الحادث.

وقرر مدير أمن السويس، اللواء محمد جاد التحفظ على "علاء الدين ناصر" 40 عامًا، سائق أتوبيس السياحة، الذي انحرف عن مسار الطريق، واصطدم بآخر، بمستشفى السويس العام بعد قيام المصابين باتهامه بالتسبب في الحادث.

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Asha

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