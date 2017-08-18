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السلطات الإسبانية: الأحزمة الناسفة في "كامبريلس" زائفة

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مصراوي Masrawy

السلطات الإسبانية: الأحزمة الناسفة في "كامبريلس" زائفة

10:18 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

السلطات الإسبانية الأحزمة الناسفة في كامبريلس زائف

برشلونة- (د ب أ):

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية نقلا عن وزارة الداخلية في إقليم كاتالونيا أن الأحزمة الناسفة التي كان يرتديها المشتبه في صلتهم بالإرهاب الذين قتلوا برصاص قوات الأمن في بلدة كامبريلس كانت مزيفة.

وكانت قوات الأمن في البلدة التي تبعد 100 كيلومتر عن برشلونة قتلت ليلة الخميس/الجمعة خمسة أفراد للاشتباه في صلتهم بالإرهاب.

وبحسب بيانات السلطات في إقليم كاتالونيا، فإن ستة مدنيين وشرطيا واحدا أصيبوا في هجوم كامبريلس. وترجح السلطات أنه ذو صلة بهجوم الدهس الذي وقع في برشلونة أمس الخميس، وأسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 100 آخرين.

وقالت الشرطة الاسبانية إنها تعمل على افتراض أن الهجوم الارهابي في كامبريلس كان على صلة بهجوم برشلونة، بالإضافة الى انفجار قاتل في بلدة الكانار.

وقالت الشرطة الكاتالونية على موقع تويتر "إننا نعمل على فرضية ان الإرهابيين الذين قتلوا في كامبريلس على صلة بالأحداث التي وقعت في برشلونة والكانار".

وقالت الشرطة إن منزلا في منطقة الكانار/200 كلم جنوب برشلونة/ انهار جراء انفجار وقع الأربعاء.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عن هجوم الدهس الذي وقع في برشلونة.

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