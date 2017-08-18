رئيس الأركان الأمريكي من اليابان: كوريا الشمالية تهديد مُشترك

طوكيو- (د ب أ):

تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية واليابان تعزيز التعاون بينهما في مواجهة الأزمة مع كوريا الشمالية.

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، جوزيف دانفورد، خلال لقائه نظيره الياباني، كاتسوتوشي كاوفانو، في طوكيو مساء أمس الخميس (التوقيت المحلي) إن كوريا الشمالية تشكل تهديدا مشتركا.

وبحسب وسائل إعلام يابانية، أكد الاثنان أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في ظل الاختبارات الصاروخية المتكررة من جانب كوريا الشمالية.

وكانت الولايات المتحدة واليابان أكدتا قبل وقت قصير خلال مشاورات أمنية مشتركة في واشنطن الدعم المتبادل لمكافحة التهديدات الصادرة عن كوريا الشمالية.

وذكر دانفورد أن هذا أمر مهم للمنطقة.

وعقب محادثاته مع كاوانو، يعتزم دانفورد لقاء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان وكوريا الجنوبية يمثلان أهم حليفين لواشنطن في المنطقة.