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رئيس الأركان الأمريكي من اليابان: كوريا الشمالية تهديد مُشترك

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مصراوي Masrawy

رئيس الأركان الأمريكي من اليابان: تهديد مُشترك

10:25 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

رئيس الأركان الأمريكي من اليابان: كوريا الشمالية تهديد مُشترك

جوزيف دانفورد

طوكيو- (د ب أ):

تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية واليابان تعزيز التعاون بينهما في مواجهة الأزمة مع كوريا الشمالية.

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، جوزيف دانفورد، خلال لقائه نظيره الياباني، كاتسوتوشي كاوفانو، في طوكيو مساء أمس الخميس (التوقيت المحلي) إن كوريا الشمالية تشكل تهديدا مشتركا.

وبحسب وسائل إعلام يابانية، أكد الاثنان أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في ظل الاختبارات الصاروخية المتكررة من جانب كوريا الشمالية.

وكانت الولايات المتحدة واليابان أكدتا قبل وقت قصير خلال مشاورات أمنية مشتركة في واشنطن الدعم المتبادل لمكافحة التهديدات الصادرة عن كوريا الشمالية.

وذكر دانفورد أن هذا أمر مهم للمنطقة.

وعقب محادثاته مع كاوانو، يعتزم دانفورد لقاء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان وكوريا الجنوبية يمثلان أهم حليفين لواشنطن في المنطقة.

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مصراوي Masrawy

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