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إيران تُدين الأعمال الإرهابية في برشلونة

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مصراوي Masrawy

إيران تُدين الأعمال الإرهابية في برشلونة

10:24 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

إيران تُدين الأعمال الإرهابية في برشلونة

هجوم برشلونة

طهران- (د ب ا):

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، بهرام قاسمي، العملية الإرهابية التي استهدفت مدينة برشلونة أمس الخميس، داعيا دول كل العالم التي تريد السلام الى تشكيل تحالف ضد التطرف والإرهاب وعدم الاستقرار.

وأعرب قاسمي عن تضامنه مع والشعب الاسبانيين وعوائل ضحايا وجرحى هذه العملية الارهابية،بحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء الإيرانية.

واعتبر قاسمي أن الإرهابيين يستهدفون بعمليات إرهابية عمياء نقاط متعددة من العالم بسبب هزائمهم الميدانية التي يتلقونها في المنطقة(الشرق الأوسط).

واضاف "الارهاب يستهدف العالم أجمع حتى الدول التي تدعمه".

يذكر أن تنظيم داعش اعلن مسؤوليته عن عملية دهس إرهابية بشاحنة خلفت 13قتيلا وأكثر من 80 جريحا.

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مصراوي Masrawy

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