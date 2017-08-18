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إصابة 26 فرنسيًا في هجوم الدهس في برشلونة

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مصراوي Masrawy

إصابة 26 فرنسيًا في هجوم الدهس في برشلونة

10:22 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

إصابة 26 فرنسيًا في هجوم الدهس في برشلونة

هجوم الدهس في برشلونة

باريس - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، أن 26 فرنسيا أصيبوا في هجوم الدهس الإرهابي الذي وقع في مدينة برشلونة الإسبانية أمس الخميس، من بينهم 11 فرنسيا مصابين بإصابات بالغة.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان عزمه التوجه إلى برشلونة اليوم الجمعة لزيارة المصابين الفرنسيين والتأكيد على دعم فرنسا لإسبانيا.

وبحسب بيانات السلطات الإسبانية، أسفر الهجوم عن مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة نحو مئة آخرين.

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