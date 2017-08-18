إصابة 26 فرنسيًا في هجوم الدهس في برشلونة
إصابة 26 فرنسيًا في هجوم الدهس في برشلونة
10:22 ص الجمعة 18 أغسطس 2017
هجوم الدهس في برشلونة
باريس - (د ب أ):
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، أن 26 فرنسيا أصيبوا في هجوم الدهس الإرهابي الذي وقع في مدينة برشلونة الإسبانية أمس الخميس، من بينهم 11 فرنسيا مصابين بإصابات بالغة.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان عزمه التوجه إلى برشلونة اليوم الجمعة لزيارة المصابين الفرنسيين والتأكيد على دعم فرنسا لإسبانيا.
وبحسب بيانات السلطات الإسبانية، أسفر الهجوم عن مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة نحو مئة آخرين.
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