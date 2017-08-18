الجيش السوري يطبق الحصار على مجموعة كبيرة من عناصر داعش في ريف حماة

موسكو- أ ش أ:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش السوري يطبق الحصار على مجموعة كبيرة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة عقيربات في محافظة حماة.

وأضافت الوزارة - في بيان اليوم، الجمعة، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أنه بفضل الأعمال الناجحة للقوات الحكومية السورية، تم قطع آخر طريق لإمداد المسلحين بالأسلحة والذخائر في محيط بلدة عقيربات التي تسيطر عليها القوات السورية".

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، قام الجيش السوري بمساندة من الطيران الحربي الروسي، خلال الأيام الماضية، بقصف مناطق خاضعة للتنظيم، الأمر الذي أدى إلى قطع طرق الإمداد عن عناصر التنظيم الإرهابي، لتصبح المنطقة تحت سيطرة نيران الجيش السوري.

وحاول عدد كبير من أعضاء التنظيم استخدام السيارات والحافلات للهروب من المنطقة في جماعات صغيرة، والاتجاه إلى دير الزور، إلا أن الجيش السوري اعترض طريق هذه المجموعات بالتعاون مع سلاح الجو الروسي، الذي يقوم بتغطية المنطقة جويا.

وبحسب معلومات وزارة الدفاع الروسية، فإن مجموعات الاقتحام التابعة للقوات السورية، بسطت سيطرتها بشكل كامل خلال الأيام الأخيرة بدعم من سلاح الجو الروسي على عدد من المرتفعات الاستراتيجية المهمة في المنطقة.