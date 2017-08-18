أخبار عاجلة

8 الصبح - حوار مع إيهاب المصري نجم نادي المقاولون الأسبق عن مشواره ومحمد صلاح والنني -
8 الصبح - إيهاب المصري وذكرى أول مباراة لـ النجم محمد صلاح ومفاوضات الأهلي والزمالك -
التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا -
سقوط "أم شادية" مستقطبة صغار السن للتسول بمترو الجيزة -
بالصور- "الميمون" غارقة في الصرف الصحي.. ومحافظ بني سويف: "عندنا حلول" -
جهاز "الإكس راي" يوقع شاب وبحوزته أدوية مخدرة بمحطة الأقصر -
"أمن المنوفية" تعقد جلستي صلح لإنهاء خصومات ثأرية بمركز الشهداء -
معرض للكتاب ضمن احتفالات ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة -
8 الصبح - هنري ... أسطورة فرنسية في عالم الساحرة المستديرة ... تمتع بأهداف الغزال بمناسية عيد ميلاده -
رجائي عطية يوجه رساله خاصة لمحمود طاهر قبل عمومية 25 أغسطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الجيش السوري يطبق الحصار على مجموعة كبيرة من عناصر داعش في ريف حماة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الجيش السوري يطبق الحصار على مجموعة كبيرة من عناصر داعش في ريف حماة

10:05 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

الجيش السوري يطبق الحصار على مجموعة كبيرة من عناصر داعش في ريف حماة

الجيش السوري - ارشيفيه

موسكو- أ ش أ:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش السوري يطبق الحصار على مجموعة كبيرة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة عقيربات في محافظة حماة.

وأضافت الوزارة - في بيان اليوم، الجمعة، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أنه بفضل الأعمال الناجحة للقوات الحكومية السورية، تم قطع آخر طريق لإمداد المسلحين بالأسلحة والذخائر في محيط بلدة عقيربات التي تسيطر عليها القوات السورية".

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، قام الجيش السوري بمساندة من الطيران الحربي الروسي، خلال الأيام الماضية، بقصف مناطق خاضعة للتنظيم، الأمر الذي أدى إلى قطع طرق الإمداد عن عناصر التنظيم الإرهابي، لتصبح المنطقة تحت سيطرة نيران الجيش السوري.

وحاول عدد كبير من أعضاء التنظيم استخدام السيارات والحافلات للهروب من المنطقة في جماعات صغيرة، والاتجاه إلى دير الزور، إلا أن الجيش السوري اعترض طريق هذه المجموعات بالتعاون مع سلاح الجو الروسي، الذي يقوم بتغطية المنطقة جويا.

وبحسب معلومات وزارة الدفاع الروسية، فإن مجموعات الاقتحام التابعة للقوات السورية، بسطت سيطرتها بشكل كامل خلال الأيام الأخيرة بدعم من سلاح الجو الروسي على عدد من المرتفعات الاستراتيجية المهمة في المنطقة.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل 23 مدنيا في غارات للتحالف وقوات سوريا الديمقراطية على الرقة

    أخبار

  • رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

    أخبار

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

  • العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

    أخبار

إعلان

f862c617b4.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا

التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا

سقوط "أم شادية" مستقطبة صغار السن للتسول بمترو الجيزة

سقوط "أم شادية" مستقطبة صغار السن للتسول بمترو الجيزة

بالصور- "الميمون" غارقة في الصرف الصحي.. ومحافظ بني سويف: "عندنا حلول"

بالصور- "الميمون" غارقة في الصرف الصحي.. ومحافظ بني سويف: "عندنا حلول"

جهاز "الإكس راي" يوقع شاب وبحوزته أدوية مخدرة بمحطة الأقصر

جهاز "الإكس راي" يوقع شاب وبحوزته أدوية مخدرة بمحطة الأقصر