ضبط 47 مخالفة في حملة مرافق بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج بإشراف اللواء عمر عبد العال اليوم الجمعة، حملة أمنية مكبرة شارك فيها ضباط وقوات من إدارات البحث الجنائي والتموين والمرافق، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالتنسيق وفرع الأمن العام ، الانضباط بالطريق العام وضبط المخالفين من الباعة الجائلين لتحقيق، ورفع وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المشاة والمرور بالشوارع العامة والميادين والأسواق وضبط الباعة الجائلين ، وإزالة المخالفات الخاصة بالتراخيص.

حيث أسفرت جهود الحملة عن ضبط 47 مخالفة مرافق ، منها 15 مخالفة إشغال طريق، و 3 عدم حمل شهادة صحية ، و 4 بائع متجول، و 5 إزالة "فرش فاكهة" و 20 مخالفات ومضبوطات متنوعة .

تم اتخاذ الإجراءات الأمنية حيال المضبوطات.

وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.