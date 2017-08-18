اشتباه تسمم 6 أشقاء عقب تناولهم "فول" فاسد بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد

أصيب 6 أشقاء باشتباه تسمم وإعياء شديد وقيئ مستمر ، اليوم الجمعة، عقب تناولهم " فول " فاسد " بناحية قرية أولاد نصير دائرة مركز سوهاج .

تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج إخطاراً من مستشفي سوهاج العام بوصول كلاً من محمد أحمد السيد 4 سنوات ، وأشقاؤه " محمود 5 سنوات " ، " جنات 8 سنوات " ، " نورهان 10 سنوات " ، " " علياء عامين " ، " فايزة 16 عاماً " ويقيمون بناحية أولاد نصير دائرة المركز مصابين باشتباه تسمم وحالة إعياء شديد وقيئ مستمر إدعاء تناول طعام فاسد .

بسؤال هدي كامل محمد 34 عاماً ربة منزل " والدة المصابين " قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلية فاسدة " فول " ، ونفت الشبهة الجنائية .

حُرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة التحقيقات .