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تنفيذ 1005 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

تنفيذ 1005 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

10:07 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

تنفيذ 1005 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

حملات أمنية بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد

تمكنت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عمر عبد العال ، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم الجمعة، في حملات أمنية مكبرة من ضبط وتنفيذ 1005 حكم.

وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية إن الأحكام شملت تنفيذ عدد " 2 " حكم جناية، و 473 جزئي، و 113 مستأنف، و 311 غرامات جزئية، و 60 غرامات مستأنفة، و 46 مخالفات جزئية.
كما أسفرت الحملة عن تحصيل مبالغ قيمتها 10600 جنيهًا مخالفات .

حُررت المحاضر اللازمة ، وتولت النيابة العامة التحقيقات .

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