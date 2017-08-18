ضبط 687 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج
ضبط 687 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج
10:07 ص الجمعة 18 أغسطس 2017
ضبط 687 مخالفة مرورية
سوهاج – عمار عبد الواحد:
نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء عمر عبد العال ، مدير أمن سوهاج، اليوم الجمعة، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية.
وأسفرت الجهود عن ضبط 687 مخالفة مرورية متنوعة ، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، ورادار، ومخالفة علي نموذج 125 مرور، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات، وتصالح، وذلك بالطرق الإقليمية والسريعة.
حُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.
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