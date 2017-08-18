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ضبط 687 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

ضبط 687 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

10:07 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

ضبط 687 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

ضبط 687 مخالفة مرورية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء عمر عبد العال ، مدير أمن سوهاج، اليوم الجمعة، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 687 مخالفة مرورية متنوعة ، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، ورادار، ومخالفة علي نموذج 125 مرور، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات، وتصالح، وذلك بالطرق الإقليمية والسريعة.

حُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.

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