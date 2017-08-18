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مدبولي يوافق على تحمل الدولة زيادة أسعار وحدات الإسكان بدمنهور

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مصراوي Masrawy

مدبولي يوافق على تحمل الدولة زيادة وحدات الإسكان بدمنهور

10:02 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

مدبولي يوافق على تحمل الدولة زيادة أسعار وحدات الإسكان بدمنهور

مصطفى مدبولي وزير الإسكان

البحيرة – أحمد نصرة:وافق الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، على الطلب المقدم من الدكتور معتز النجار، عضو مجلس النواب عن دائرة دمنهور بتحمل الدولة فروق زيادة الأسعار، نتيجة تأخر تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي بدمنهور، أسوة بالمستحقين لمشروع إسكان مدينة 15 مايو.وأعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، منذ أيام قليلة، حل أزمة عدم وجود أراض مخصصة للمشروع من خلال توفير 10 أفدنة بمدينة دمنهور خلف شركة مياه الشرب، بالإضافة إلى فدانين على طريق المصرف الخيري بدمنهور، وأشارت إلى المضي في إجراءات استيفاء المستندات المطلوبة لتخصيص تلك المساحات لإقامة الوحدات السكنية عليها.

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