إصابة موظف ببتر في القدم أثناء نزوله من قطار بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أصيب موظف ببتر في القدم أثناء نزوله من قطار مميز، اليوم الجمعة، قبل دخوله محطة سكة حديد سوهاج، أثناء التهدئة بمزلقان ميدان الثقافة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال إخطاراً من قسم شرطة ثان سوهاج بسقوط شخص من القطار رقم 90 مميز " القاهرة - أسوان " بمزلقان ميدان الثقافة دائرة القسم.

تبين أنه أثناء استقلال علي أحمد علي 57 عاماً موظف ويقيم ساحل طهطا دائرة قسم شرطة طهطا القطار المشار إليه وتهدئته بالمزلقان تمهيداً لدخوله محطة سكة حديد سوهاج حاول المذكور النزول منه إلا أنه أختل توازنه وسقط أسفله، ما نتج عنه إصابته ببتر بالقدم اليمنى.

جرى نقل المصاب لمستشفي سوهاج الجامعي وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2837 إداري القسم لسنة 2017 .