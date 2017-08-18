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ارتفاع عدد المصابين في حادث أتوبيسي القطامية إلى 49 ومصرع 5 أشخاص

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مصراوي Masrawy

ارتفاع عدد المصابين في حادث أتوبيسي القطامية إلى 49 ومصرع 5 أشخاص

08:54 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

ارتفاع عدد المصابين في حادث أتوبيسي القطامية إلى 49 ومصرع 5 أشخاص

السويس - حسام الدين أحمد: ارتفع عدد الضحايا والمصابين في حادث تصادم اتوبيسين بطريق السخنة – القطامية، ليصل الى 49 مصاب، استقبلتهم مستشفيات السويس، بينما لقي 5 مصرعهم ونقلتهم الاسعاف للمشرحة، وفق البيانات الاولية للحادث.كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من ادارة تأمين الطرق بالحادث، صباح اليوم الجمعة، وعلى الفور دفعت إدارة إسعاف السويس بعدد 22 سيارة لنقل المصابين في الحادث الذي يبعد عن السويس أكثر من 60 كيلو جنوب المدينة.وبانتقال ضباط إدارتي تأمين الطرق، تبين ان حادث وقع بتصادم الاتوبيسين رقم "654 ج . ا .ر"، و" 328 ق.م .ج "، قبل بوابة الرسوم بمسافة 5 كيلو، في اتجاه السخنة، وكان أحد الاتوبيسين يستقله عمال أحد المصانع بطريق القطامية، بينما كان يستقل الثاني فوج من المصطافين كانوا في طريقهم لقضاء عطله نهاية الأسبوع بأحد القري السياحية.وأوضح مصدر طبي، مسؤول رفض ذكر أسمه، أن سيارات الإسعاف نقلت 3 جثامين لضحايا توفوا بموقع الحادث، ونقلت 25 مصاب للمستشفى العام توفي 2 منهما خلال نقلهما للمستشفى.وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أن مستشفى التأمين الصحي استقبلت 13 مصاب، ونقلت الإسعاف 4 أخرين لمستشفى السويس العسكري، بينما نقلت 6 اخرين الى مستشفى البنك الأهلي بالقاهرة لخطورة حالتهم. وفى السياق أعلن الدكتور يوسف خليفة القائم بتسيير اعمال المستشفى العام حالة الطوارئ، صباح اليوم بالمستشفى، مع استنفار كامل للأطقم الطبية من مختلف التخصصات.وذكر مصدر طبي بمستشفى السويس العام أن اغلب الحالات مستقرة وتنوعت الإصابات ما بين كدمات وكسور، وسحجات، بينما يعاني أحد المصابين من نزيف بالمخ وحالته خطره.

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