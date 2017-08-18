مقتل 23 مدنيا في غارات للتحالف وقوات سوريا الديمقراطية على الرقة

دمشق- أ ش أ:

أفادت مصادر محلية سورية اليوم، الجمعة، بمقتل 23 مدنيا، وإصابة آخرين جراء غارات جوية مكثفة لطيران التحالف الدولي، وقصف مدفعي من قبل قوات سوريا الديمقراطية على أحياء مدينة الرقة شرقي سوريا.

وقالت المصادر لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن "غارات التحالف استهدفت مبنى في حي التوسعية بجانب مدرسة معاوية، مما أدى إلى مقتل 23 مدنيا من عائلة العنزي، بينهم 13 طفلا، وجرح آخرين"، مشيرة إلى مقتل عدد من المدنيين بقصف مدفعي متجدد لقوات سوريا الديمقراطية على أحياء المدينة القديمة.

ووثق ناشطون ومصادر محلية، خلال الـ 72 ساعة الماضية، مقتل ما لا يقل عن مائة مدني بضربات التحالف الدولي وقصف الميليشيات الكردية.

وكان التحالف الدولي أكد - في وقت سابق - حرصه على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، التي من شأنها تفادي وقوع المزيد من الضحايا.

ويكثف التحالف قصفه على مواقع يقول إنها تابعة لداعش، بغرض تمهيد الطريق أمام قوات سوريا الديمقراطية للتقدم.

ووسط هذه المعارك العنيفة، تشهد المدينة التي يقطنها أكثر من مئتي ألف نسمة موجة نزوح واسعة للأهالي ممن حالفهم الحظ بالهرب من المناطق التي تقع تحت سيطرة التنظيم المتطرف.