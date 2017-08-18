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مصرع 5 وإصابة 60 في حادث تصادم اتوبيسين بطريق القطامية – السخنة

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مصراوي Masrawy

مصرع 5 وإصابة 60 في حادث تصادم اتوبيسين بطريق القطامية – السخنة

09:28 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

مصرع 5 وإصابة 60 في حادث تصادم اتوبيسين بطريق القطامية – السخنة

السويس- حسام الدين أحمد:

ارتفع عدد المصابين في حادث تصادم أتوبيس سياحي، باخر لنقل العمال بطريق السخنة - القطامية، إلى 60 مصاب نقلتهم إسعاف السويس صباح اليوم الجمعة لمستشفيات المحافظة، بينما لقى 5 ركاب من الاتوبيسين مصرعهم، وفقا للبيانات الأولية للحادث.

كان اللواء محمد جاد، تلقى إخطارا صباح اليوم يفيد بتصادم اتوبيسين، الأول سياحي يحمل لوحات رقم " 328 ق.م .ج "، قادم من شبرا الخيمة يستقله عدد من المصطافين، بينما كان يستقل الاتوبي الثاني رقم "654 ج . ا .ر" عمال بأحد شركات السخنة.

وكشفت المعاينة التي أجرها ضباط ادارة تأمين الطرق للطريق والاتوبيسين، أن الاتوبيس السياحي أصطدم من الخلف بأتوبيس العمال، نتيجة لسرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات بينهما، وذلك قبل بوابة الرسوم.

وأوضح مصدر طبي، أن مستشفى السويس العام استقبلت عدد 37 مصاب، توفي 2 منهما خلال نقلهما، بينما توفي 3 أخرين بموقع الحادث، واستقبلت مستشفى التأمين الصحي 14 مصاب اغلبهم أطفال كانوا يستقلوا الاتوبيس السياحي.

كما تم نقل 5 مصابين لمستشفى السويس العسكري، ونقل 6 عمال مصابين لمستشفى البنك الأهلي بالقاهرة.

وفى السياق أعلن الدكتور محمد سعد غزال وكيل وزارة الصحة، حالة الطوارئ بمستشفى السويس العام، وأمر باستدعاء جميع الأطباء بأقسام الجراحة والباطنة والعظام، وإلغاء الراحات لاستقبال المرضى وعلاجهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.

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