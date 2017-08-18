المرصد السوري: النظام يستعيد السيطرة على عدة نقاط من داعش في حماة وحمص

لندن- أ ش أ:

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة بتمكن قوات النظام السوري من تحقيق تقدم على محاور عدة في البادية السورية واستعادة السيطرة على عدة نقاط من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظتي حماة وحمص.

وقال المرصد - وفقا لقناة سكاي نيوز الإخبارية - "إن قوات النظام سيطرت على حقل توينان للغاز شرقي حمص، الذي يعد من الحقول المهمة"، مشيرا إلى سيطرته على حقول أخرى بالمنطقة بعد معارك عنيفة مع مسلحي التنظيم، ليتقدم بذلك نحو الشرق باتجاه منطقة الكوم.

وكانت مصادر سورية قد أفادت أمس بمقتل 60 مدنيا بينهم 21 طفلا، في مدينة الرقة السورية جراء الغارات التي يشنها التحالف الدولي على تنظيم داعش خلال الـ 3 أيام الماضية.