القبض على مشتبه به ثالث في هجوم برشلونة 09:01 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

برشلونة- (د ب أ):ألقت الشرطة الإسبانية القبض على شخص ثالث يشتبه في تورطه في هجوم الدهس الإرهابي ببرشلونة.وذكرت صحيفة "إل بايس" الإسبانية استنادا إلى وزاة الداخلية بإقليم كاتالونيا أن السلطات القت القبض على المشتبه به في مدينة ريبول، على بعد مئة كيلومتر من برشلونة.

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