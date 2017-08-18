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القبض على مشتبه به ثالث في هجوم برشلونة

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مصراوي Masrawy

القبض على مشتبه به ثالث في هجوم برشلونة

09:01 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

القبض على مشتبه به ثالث في هجوم برشلونة

 برشلونة- (د ب أ):ألقت الشرطة الإسبانية القبض على شخص ثالث يشتبه في تورطه في هجوم الدهس الإرهابي ببرشلونة.وذكرت صحيفة "إل بايس" الإسبانية استنادا إلى وزاة الداخلية بإقليم كاتالونيا أن السلطات القت القبض على المشتبه به في مدينة ريبول، على بعد مئة كيلومتر من برشلونة.

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مصراوي Masrawy

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