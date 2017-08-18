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كيف تنظفين علبة حفظ الطعام المدرسية؟

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مصراوي Masrawy

كيف تنظفين علبة حفظ الطعام المدرسية؟

09:10 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

كيف تنظفين علبة حفظ الطعام المدرسية؟

كيف-تنظفين-علبة-حفظ-الطعام-المدرسية

كتبت- ميرا ماهر:

لا يشغل بال العديد من الأمهات غير الاعتناء بصحة أطفالهن وغذائهم، والاهتمام بالمكونات الغذائية اليومية التي تحتويها علبة حفظ الطعام، لكن كثيراً ما يعود الطفل بالعلبة وهي مفتوحة وجميع محتوياتها ليست في مكانها الصحيح مما يسبب رائحة كريهة في الحقيبة .

بالنسبة لعلب الغداء التي تحتاج للتنظيف، يجب اتباع التعليمات التالية والتي ذكرها موقع "howtocleanstuff" كما يلي:

-نقع العلبة سواءً كانت من القماش أو البلاستيك في الماء الدافئ مع إضافة كمية صغيرة من منظفات الصحون.

-تنظف العلبة من الداخل والخارج بإسفنجة أو قماش.

-شطف العلبة عن طريق مسحها بقطعة قماش مبللة بالماء النظيف.

-تركها لتجف في الهواء قبل الاستخدام. 

ولكن بعض العلب حتى بعد تنظيفها تظل رائحة الطعام عالقة بها، لذلك يمكن التخلص من الرائحة الكريهة الملتصقة بعلبة الغذاء بوضع بيكربونات الصوديوم مع القليل من الماء في رشاش واتركي العلبة بعدها لتجف.

 

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