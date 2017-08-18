إصابة 9 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق عيون موسي – راس سدر

السويس- حسام الدين أحمد:

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق عيون موسى _رأس سدر، شرق نفق الشهيد أحمد حمدي، صباح اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين لمستشفى السويس العام وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارا من إدارة تأمين الطرق، يفيد بالحادث، تبين من المعاينة المبدئية أن سبب الحادث السرعة الزائدة، وعدم سيطرة السائق على عجلة القيادة مما ادي لانقلاب الميكروباص.

وقال مصدر طبي إن المصابين حالتهم مستقرة، وتنوعت الإصابات ما بين كسور وكدمات، بينما أصيبت حالة وحادة بنزيف داخلي، ويجري إسعافه وعلاجه بالمستشفى.