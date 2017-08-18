حدث ليلا: الرئاسة تنعي "السعيد" وهجوم ثان في إسبانيا.. والهند تشتري أسلحة أمريكية وطرح برومو "الكنز" 08:34 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

القاهرة- مصراوي:تنوعت الأخبار والأحداث التي جرت حتى فجر اليوم الجمعة، البداية كانت في نعي رئاسة الجمهورية للمفكر والسياسي الكبير الدكتور رفعت السعيد الذي وافته المنية أمس، وتقدمت رئاسة الجمهورية لأسرته وذويه بخالص التعازي والمواساة. للتفاصيل اضغط هنا: من ناحية أخرى، قالت الشرطة الأسبانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة إنها قتلت خمسة جناة مزعومين في هجوم يشتبه في كونه إرهابيا ببلدة كامبريلس، بعد ساعات من هجوم مشابه في برشلونة. وكتبت شرطة كتالونيا عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر): "نعمل على فرضية أن الأحداث في كامبريلس تعد هجوما إرهابيا، وقتلنا الجناة المزعومين". للتفاصيل اضغط هنا: وفي سياق منفصل، أفاد مسؤولون هنود أن وزارة الدفاع الهندية وافقت الخميس على شراء ست مروحيات هجومية من شركة بوينغ الأميركية، في الوقت الذي تعزز فيه الهند قوتها العسكرية وسط توترات حدودية مع الصين وباكستان. للتفاصيل اضغط هنا:وأطلقت شركة "RAW Entertainment"، المنتجة لفيلم "الخلية"، البرومو الثاني قبل أيام من طرحه في دور العرض، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأضحى المُبارك. ونشر بطل الفيلم الفنان أحمد عز، عبر صفحته الرسمية على موقع "انستجرام"، البرومو، وظهر من خلاله وهو يستعد لبدء عملية خاصة للقبض على عناصر إرهابية. تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن، ويجسد عز دور ضابط في العمليات الخاصة يتصدى لأكثر من عملية إرهابية. "الخلية" أحمد عز، أمينة خليل، محمد ممدوح، سامر المصري، سيناريو وحوار صلاح الجهيني، قصة وإخراج طارق العريان، إنتاج شركتي RAW Entertainment والريماس. للتفاصيل اغضط هنا:

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