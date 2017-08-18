طقس مائل للحرارة.. والقاهرة تسجل 34 درجة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى



القاهرة 26 34

الإسكندرية 26 32

مطروح 24 32

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الإسماعيلية 23 34

السويس 24 35

الغردقة 28 38

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أسيوط 23 36

سوهاج 26 37

الأقصر 27 41

أسوان 28 42

الوادى الجديد 27 39

قنا 28 39