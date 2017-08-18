أخبار عاجلة

8 الصبح - حوار مع إيهاب المصري نجم نادي المقاولون الأسبق عن مشواره ومحمد صلاح والنني -
8 الصبح - إيهاب المصري وذكرى أول مباراة لـ النجم محمد صلاح ومفاوضات الأهلي والزمالك -
التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا -
سقوط "أم شادية" مستقطبة صغار السن للتسول بمترو الجيزة -
بالصور- "الميمون" غارقة في الصرف الصحي.. ومحافظ بني سويف: "عندنا حلول" -
جهاز "الإكس راي" يوقع شاب وبحوزته أدوية مخدرة بمحطة الأقصر -
"أمن المنوفية" تعقد جلستي صلح لإنهاء خصومات ثأرية بمركز الشهداء -
معرض للكتاب ضمن احتفالات ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة -
8 الصبح - هنري ... أسطورة فرنسية في عالم الساحرة المستديرة ... تمتع بأهداف الغزال بمناسية عيد ميلاده -
رجائي عطية يوجه رساله خاصة لمحمود طاهر قبل عمومية 25 أغسطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

يوليو 2017 يسجل ثاني أعلى معدل لدرجة الحرارة منذ عام 1880

Google+ Print

مصراوي Masrawy

يوليو 2017 يسجل ثاني أعلى معدل لدرجة الحرارة منذ عام 1880

08:14 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

يوليو 2017 يسجل ثاني أعلى معدل لدرجة الحرارة منذ عام 1880

واشنطن- (د ب أ):

أفادت بيانات مناخية أمريكية يوم الخميس بأن متوسط درجة الحرارة على سطح الأرض والمحيطات في شهر يوليو 2017 قد سجل ثاني أعلى معدل لدرجة الحرار في أشهر تموز/ يوليو منذ عام 1880.

وذكرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن درجة الحرارة في يوليو عبر الأسطح العالمية للأرض والمحيطات كانت أعلى بمقدار 83ر0 درجة مئوية فوق المتوسط الذي تم تسجيله للقرن العشرين البالغ 8ر15 درجة مئوية.

ويعود تسجيل البيانات العالمية لدرجات الحرارة لدى الإدارة إلى عام 1880 أي قبل نحو 138 سنة. ويعتبر متوسط درجة الحرارة ثاني أعلى معدل لأشهر يوليو خلال تلك الفترة. وقد سُجلت أعلى نسبة في عام 2016، وفقا للإدارة.

ويقدم موجز بيانات الطقس تفاصيل أيضا عن متوسط طبقة الجليد في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، مشيرا إلى إنه تراجع بنسبة 1ر16% و 5ر4% دون المتوسط الذي تم تسجيله في الفترة من عام 1981 حتى 2010 على التوالي في المنطقتين القطبيتين.

وتم وضع الموجز من قبل علماء في الإدارة في شكل خدمات للحكومة وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والجمهور لدعم اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المسائل المناخية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السلطات اليابانية: وفاة 6 أشخاص وإصابة 7680 بسبب الطقس

    أخبار

  • ارتفاع الحرارة يشعل آلاف الحرائق ويؤدي لإجلاء مئات الآلاف من السكان

    أخبار

  • الأمم المتحدة: دول العالم ستستقبل المزيد من الموجات الحارة خلال 2017

    أخبار

  • تحذير صيني باللون الأحمر.. الحرارة في "جبل هويان" تصل٧٠ درجة مئوية

    أخبار

إعلان

030a5c875d.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا

التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا

سقوط "أم شادية" مستقطبة صغار السن للتسول بمترو الجيزة

سقوط "أم شادية" مستقطبة صغار السن للتسول بمترو الجيزة

بالصور- "الميمون" غارقة في الصرف الصحي.. ومحافظ بني سويف: "عندنا حلول"

بالصور- "الميمون" غارقة في الصرف الصحي.. ومحافظ بني سويف: "عندنا حلول"

جهاز "الإكس راي" يوقع شاب وبحوزته أدوية مخدرة بمحطة الأقصر

جهاز "الإكس راي" يوقع شاب وبحوزته أدوية مخدرة بمحطة الأقصر