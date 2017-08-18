يوليو 2017 يسجل ثاني أعلى معدل لدرجة الحرارة منذ عام 1880

واشنطن- (د ب أ):

أفادت بيانات مناخية أمريكية يوم الخميس بأن متوسط درجة الحرارة على سطح الأرض والمحيطات في شهر يوليو 2017 قد سجل ثاني أعلى معدل لدرجة الحرار في أشهر تموز/ يوليو منذ عام 1880.

وذكرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن درجة الحرارة في يوليو عبر الأسطح العالمية للأرض والمحيطات كانت أعلى بمقدار 83ر0 درجة مئوية فوق المتوسط الذي تم تسجيله للقرن العشرين البالغ 8ر15 درجة مئوية.

ويعود تسجيل البيانات العالمية لدرجات الحرارة لدى الإدارة إلى عام 1880 أي قبل نحو 138 سنة. ويعتبر متوسط درجة الحرارة ثاني أعلى معدل لأشهر يوليو خلال تلك الفترة. وقد سُجلت أعلى نسبة في عام 2016، وفقا للإدارة.

ويقدم موجز بيانات الطقس تفاصيل أيضا عن متوسط طبقة الجليد في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، مشيرا إلى إنه تراجع بنسبة 1ر16% و 5ر4% دون المتوسط الذي تم تسجيله في الفترة من عام 1981 حتى 2010 على التوالي في المنطقتين القطبيتين.

وتم وضع الموجز من قبل علماء في الإدارة في شكل خدمات للحكومة وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والجمهور لدعم اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المسائل المناخية.