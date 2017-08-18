كوريا الشمالية: برنامجنا النووي لن يخضع للتفاوض لاستمرار سياسة العداء الأمريكية

نيويورك- أ ش أ:

أكد نائب سفير كوريا الشمالية في الأمم المتحدة كيم إن ريونج، أن برنامج بيونج يانج للأسلحة النووية لن يخضع مطلقا للتفاوض طالما استمرت السياسة العدائية والتهديد النووي من جانب الحكومة الأمريكية.

وقالت البعثة الكورية الشمالية في الأمم المتحدة في بيان- وفقا لقناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الجمعة "إن كيم أبلغ الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش ،في اتصال هاتفي أنه طالما استمرت السياسة العدائية والتهديد النووي الأمريكي فلن تضع كوريا الشمالية رادعها النووي الذي يستهدف الدفاع عن النفس على مائدة التفاوض أو تحيد بوصة واحدة عن الطريق الذي اختارته لنفسها، طريق تعزيز قوة الدولة النووية".

وأضاف البيان أن كيم أكد لجوتيريش أن كوريا الشمالية ستجعل الولايات المتحدة تدفع غاليا عن كل الجرائم الشنيعة التي ترتكبها ضد حكومة وشعب هذا البلد.

وكان جوتيريش قال - في وقت سابق - إن الوقت حان لخفض حدة الخطاب وزيادة المساعي الدبلوماسية بشأن كوريا الشمالية وأنه أبلغ روسيا واليابان والولايات المتحدة والصين وكوريا الشمالية والجنوبية باستعداده للتوسط في محادثات لحل الأزمة .

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة منذ 2006 بسبب برامجها النووية والمتعلقة بالصواريخ الباليستية، وزاد مجلس الأمن الإجراءات العقابية ردا على خمسة اختبارات لأسلحة نووية وأربع تجارب لإطلاق صواريخ طويلة المدى.